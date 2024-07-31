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Ижевский «Концерн «Калашников» подготовил инструменты для производства АК-203 в Индии

13:10, 31 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Ижевский «Концерн «Калашников» подготовил инструменты для производства АК-203 в Индии
13:10, 31 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
56
0
#Концерн «Калашников»\n#Индия\n#международное сотрудничество
Фото: ИА «Сусанин»
56
0

Было изготовлено свыше тысячи видов разной продукции.

Ижевск. Удмуртия. Ижевский «Концерн «Калашников» изготовил необходимые инструменты для производства АК-203 в Индии. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В первом полугодии 2024 года завод выпустил 3 тыс. единиц инструмента и средств технологического оснащения для организации лицензионного производства автомата в Индии. Было изготовлено свыше тысячи видов продукции, среди которых — режущий инструмент, штампы, оснастка и многое другое.

Дополнительно концерн «Калашников» выпустил более 2 тыс. войсковых калибров для проверки автоматов в действии.

«Инструмент изготовлен и отгружен в срок и в полном объеме – это наша приоритетная задача, которую мы решаем в условиях действующего контракта», — поделился президент предприятия Алан Лушников. Он также отметил, что концерн «Калашников» активно развивает партнерские отношения с коллегами из Индии.

Напомним, ранее сообщалось о заключении контракта с Индией на сумму почти 600 млн долларов.

13:10, 31 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
56
0
#Концерн «Калашников»\n#Индия\n#международное сотрудничество