В среду днем в Удмуртии воздух прогреется до +22 градусов

Ижевск. Удмуртия. Облачную с прояснениями погоду прогнозируют синоптики в среду, 24 июля, в Удмуртии. На территории республики возможны небольшие дожди. Об этом информирует ГУ МЧС России по УР со ссылкой на информацию регионального Гидрометцентра.

Днем температура воздуха составит +17…+22 С°, ночью похолодает до 8-13 градусов. Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду.

Атмосферное давление 742 мм ртутного столба, это немного ниже нормы. Относительная влажность воздуха 71%.