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В среду днем в Удмуртии воздух прогреется до +22 градусов

06:55, 24 июля, 2024
Андрей Поносов
журналист
В среду днем в Удмуртии воздух прогреется до +22 градусов
06:55, 24 июля, 2024
Андрей Поносов
журналист
509
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#Удмуртия\n#погода\n#Гидрометцентр
Фото: ИА "Сусанин"
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По республике возможны кратковременные дожди.

Ижевск. Удмуртия. Облачную с прояснениями погоду прогнозируют синоптики в среду, 24 июля, в Удмуртии. На территории республики возможны небольшие дожди. Об этом информирует ГУ МЧС России по УР со ссылкой на информацию регионального Гидрометцентра.

Днем температура  воздуха составит +17…+22 С°, ночью похолодает до 8-13 градусов. Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду.

Атмосферное давление 742 мм ртутного столба, это немного ниже нормы. Относительная влажность воздуха 71%.

06:55, 24 июля, 2024
Андрей Поносов
журналист
509
0
#Удмуртия\n#погода\n#Гидрометцентр