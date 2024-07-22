Почти 390 тонн комбикормов отправили из Удмуртии в Беларусь и Казахстан с начала года

Ижевск. Удмуртия. С начала года из Удмуртии в Казахстан и Беларусь экспортировали почти 390 тонн комбикормов. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

С 1 января по 17 июля из Удмуртии вывезено 386,99 тонн комбикормов. Результат соответствует прошлогоднему показателю.

17 июля Управление Россельхознадзора проконтролировало отправку 20 тонн комбикормов в Беларусь.

Вся продукция прошла лабораторный контроль в Удмуртском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».