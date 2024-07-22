Прохладная неделя ожидает жителей Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Холодную по июльским меркам погоду обещают синоптики на ближайшую неделю в Удмуртии. Температура воздуха опустится на 3-6 градусов ниже средних многолетних значений, сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

В ночь на вторник столбик термометра опустится до 9-14°С, днем воздух прогреется до 18-23 градусов. В начале недели осадков не прогнозируется, но уже со среды ожидаются дожди кратковременного характера, а в четверг осадки охватят всю территорию республики, в ряде районов пройдут грозы. Столбики термометров скатятся на ещё более низкие отметки.

Так, в ночь на среду, 24 июля, температура воздуха составит 11-16°С, днем потеплеет до 16-21 градуса. Аналогичный температурный фон ожидается и в четверг.

В ночь на пятницу, 26 июля, похолодает до 8-13°С, днем воздух прогреется до 14-19 градусов.

По предварительным данным, в выходные температурный фон немного повысится.