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Прохладную и ветреную погоду обещают синоптики в понедельник в Удмуртии

07:05, 22 июля, 2024
Андрей Поносов
журналист
Прохладную и ветреную погоду обещают синоптики в понедельник в Удмуртии
07:05, 22 июля, 2024
Андрей Поносов
журналист
159
0
#Удмуртия\n#погода\n#прогноз
Фото: ИА "Сусанин"
159
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Днем температура воздуха составит от +17 до +22 градусов.

Ижевск. Удмуртия. Облачную и ветреную погоду прогнозируют синоптики в Удмуртии в понедельник, 22 июля. Днем преимущественно без осадков. Об этом информирует региональное управление МЧС России со ссылкой на данные республиканского Гидрометцентра.

Температура  воздуха в дневные часы составит +17…+22 С°, ночью от 10 до 15 градусов тепла. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Атмосферное давление 741 мм ртутного столба, это ниже нормы. Относительная влажность воздуха 75 %.

07:05, 22 июля, 2024
Андрей Поносов
журналист
159
0
#Удмуртия\n#погода\n#прогноз