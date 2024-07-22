Прохладную и ветреную погоду обещают синоптики в понедельник в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Облачную и ветреную погоду прогнозируют синоптики в Удмуртии в понедельник, 22 июля. Днем преимущественно без осадков. Об этом информирует региональное управление МЧС России со ссылкой на данные республиканского Гидрометцентра.

Температура воздуха в дневные часы составит +17…+22 С°, ночью от 10 до 15 градусов тепла. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Атмосферное давление 741 мм ртутного столба, это ниже нормы. Относительная влажность воздуха 75 %.