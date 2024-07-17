Балезино. Удмуртия. Суд обязал администрацию Балезинского района привести дороги в райцентре в соответствие с требованиями нормативных актов. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

В Балезинский райсуд обратился районный прокурор. В его иске указывается, что на проезжей части автомобильной дороги с гравийным покрытием в райцентре имеются повреждения дорожного профиля в виде просадок, проломов, колейности, размеры которых превышают предельно допустимые нормы, что создаёт препятствие в движении транспортных средств и угрожает безопасности дорожного движения.

Судом установлено, что указанные нарушения влекут нарушение прав и законных интересов неопределённого круга лиц на безопасное передвижение по дорогам при пользовании указанными участками и свидетельствуют о бездействии администрации муниципального образования; нарушения, указанные в представлении прокурора, не устранены.

Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены: на администрацию района возложена обязанность произвести выравнивание дорожного профиля по улицам посёлка до 30 сентября 2024 года.

Напомним, который год состояние дорог в Балезино настолько удручающее, что местным жителям даже приходится откапывать детей, застрявших в грязи посреди улицы. К состоянию инфраструктуры в Балезино также постоянно возникают вопросы у местного управленич МЧС России, а местные жители уже не удивляются появлению пустырей напротив здания администрации.

Отметим, что по площади богатый природными ресурсами и развитым сельским хозяйтсвом Балезинский район почти равен Великому Герцогству Люксембург (2 434,67 кв. км и 2 586,4 кв. км. соответственно).