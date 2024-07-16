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У ижевчанина угнали открытую машину, когда он ненадолго отошёл по делам

17:30, 16 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
У ижевчанина угнали открытую машину, когда он ненадолго отошёл по делам
17:30, 16 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
217
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пьяный водитель\n#угон\n#авария
Фото: unsplash.com (Jakub Mičuch)
217
0

Подозреваемый угонщик попал на автомобиле в ДТП.

Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска подозревается в угоне автомобиля в пьяном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. 

Ранее владелец машины ненадолго оставил её открытой без присмотра рядом с домом на улице Береговой в Ижевске. При этом ключи находились в салоне автомобиля. 

В это время пьяный 24-летний молодой человек проходил мимо машины и обратил внимание на приоткрытую дверь. Злоумышленник решил похитить транспортное средство. Он завел автомобиль и поехал, но вскоре не справился с управлением и врезался в другой припаркованный автомобиль. Дальше продолжить движение он не смог. 

Мужчину удалось задержать по горячим следам. 

17:30, 16 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
217
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пьяный водитель\n#угон\n#авария