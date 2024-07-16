У ижевчанина угнали открытую машину, когда он ненадолго отошёл по делам

Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска подозревается в угоне автомобиля в пьяном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Ранее владелец машины ненадолго оставил её открытой без присмотра рядом с домом на улице Береговой в Ижевске. При этом ключи находились в салоне автомобиля.

В это время пьяный 24-летний молодой человек проходил мимо машины и обратил внимание на приоткрытую дверь. Злоумышленник решил похитить транспортное средство. Он завел автомобиль и поехал, но вскоре не справился с управлением и врезался в другой припаркованный автомобиль. Дальше продолжить движение он не смог.

Мужчину удалось задержать по горячим следам.