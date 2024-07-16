Незаконный песчаный карьер обнаружили в полях Малопургинского района Удмуртии

Малая Пурга. Удмуртия. Рядом с малопургинским Вишуром предприниматель незаконно начал рыть карьер. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

12 июля ведомство провело выездное обследование земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 51,6 га вблизи деревни Вишур Малопургинского района Удмуртии. Основанием послужило обращение местных жителей: кто-то занимается выемкой плодородного слоя почвы.

В ходе осмотра сельхозземель было установлено, что на части земельного участка расположен несанкционированный карьер по добыче глины и песка. Добыча полезных ископаемых на момент осмотра не проводилась, на откосах наблюдается зарастание травянистой растительностью, вдоль края карьера выявлено складирование грунта, заросшего травой. Площадь выемки составила 11,52 га.

По данным Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество, собственником сельхозземель является ООО «Малопургинский».

Ранее решением Малопургинского райсуда по иску прокуратуры действия компании по добыче полезных ископаемых были признаны незаконными, а деятельность организации приостановлена до перевода земель в категорию, допускающую добычу полезных ископаемых. Указанное решение было обжаловано правообладателем и 13 ноября 2023 года Верховным судом УР оставлено без изменения.

На момент выездного обследования перевод земельного участка в иную категорию не осуществлён, проекта рекультивации нарушенного плодородного слоя в Управление не поступало.

15 июля Управлением обществу объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства РФ и предложено разработать проект рекультивации на нарушенную часть земельного участка площадью 11,52 га или провести работы по переводу участка в категорию земель, допускающую добычу полезных ископаемых.