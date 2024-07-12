В Удмуртии в 2024 году ликвидируют 53 неиспользуемых скотомогильника

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в 2024 году планируется ликвидировать 53 неиспользуемых скотомогильника. Об этом сообщает Главное управление ветеринарии Удмуртии.

В текущем году работы уже проведены на 26 объектах.

Отмечается, что в регионе ликвидируют только неиспользуемые скотомогильники, у которых срок последнего захоронения составляет не менее двух лет для биотермических ям и не меньше 25 лет для земляных ям. Также у объекта должна быть установлена ветеринарно-санитарная безопасность.

Отмечается, что в 2023 году в Удмуртии ликвидировали 48 мест захоронения животных.

Весной текущего года сотрудники госветслужбы также провели обследование более 360 скотомогильников, в том числе они проверили 101 сибиреязвенное захоронение. Объекты проверяли для определения ветеринарно-санитарного состояния.