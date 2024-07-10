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Руководитель муниципального предприятия оштрафован за разлив канализационных вод в Камбарском районе

13:00, 10 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Руководитель муниципального предприятия оштрафован за разлив канализационных вод в Камбарском районе
13:00, 10 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
81
0
#Камбарка\n#Удмуртия\n#штраф
Фото: elements.envato.com (TatyanaOt)
81
0

Ситуация сказалась на состоянии почвы.

Камбарка. Удмуртия. Руководителю муниципального предприятия в Камбарском районе выписали штраф за разлив канализационных вод. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии. 

Ранее после массового обращения местных жителей прокуратура проверила работу муниципального предприятия. Выяснилось, что в одном из населенных пунктов Камбарского района произошёл разлив канализационных вод из колодца. Инцидент случился из-за нарушения правил эксплуатации инженерных сетей. В результате это привело к ухудшению качественного состояния земель. 

Прокурор внес руководителю муниципального предприятия представление. Также в отношении должностного лица возбудили дело об административном правонарушении. 

После рассмотрения мер прокурорского реагирования организация восстановила целостность канализационной сети. Также специалисты выровняли почву и восстановили её поверхностный слой. Руководителя предприятия обязали выплатить штраф 25 тыс. рублей. 

13:00, 10 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
81
0
#Камбарка\n#Удмуртия\n#штраф