Руководитель муниципального предприятия оштрафован за разлив канализационных вод в Камбарском районе

Камбарка. Удмуртия. Руководителю муниципального предприятия в Камбарском районе выписали штраф за разлив канализационных вод. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Ранее после массового обращения местных жителей прокуратура проверила работу муниципального предприятия. Выяснилось, что в одном из населенных пунктов Камбарского района произошёл разлив канализационных вод из колодца. Инцидент случился из-за нарушения правил эксплуатации инженерных сетей. В результате это привело к ухудшению качественного состояния земель.

Прокурор внес руководителю муниципального предприятия представление. Также в отношении должностного лица возбудили дело об административном правонарушении.

После рассмотрения мер прокурорского реагирования организация восстановила целостность канализационной сети. Также специалисты выровняли почву и восстановили её поверхностный слой. Руководителя предприятия обязали выплатить штраф 25 тыс. рублей.