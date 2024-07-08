В шести районах Удмуртии стартует строительство новых ФАПов и врачебных амбулаторий 

Дебёсы. Удмуртия. В этом году в шести районах Удмуртии появятся новые врачебные амбулатории и ФАПы. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице «Вконтакте».

Новые медучреждения построят в селе Какмож и деревне Монья в Вавожском районе, в селе Валамаз в Красногорском районе, в селе Бураново в Малопургинском районе, в селе Тыловай в Дебёсском районе, в деревне Якшур в Завьяловском районе и на станции Люга в Можгинском районе.

В селе Тыловай строители уже начали собирать модульную основу здания, параллельно закупается оборудование и мебель.

«Новый объект строители должны сдать жителям уже в этом году — медпомощь здесь будут получать жители 5 дебесских деревень», — рассказал глава Удмуртии.