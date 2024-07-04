За пять месяцев 2024 года жители Удмуртии приобрели товаров более чем на 156 млрд рублей

Ижевск. Удмуртия. За пять месяцев 2024 года в Удмуртии отмечалась положительная динамика почти во всех отраслях экономики. Об этом сообщает Удмуртстат.

Жители Удмуртии приобрели за пять месяцев текущего года товаров на сумму 156,2 млрд рублей, что на 12,5% больше прошлогоднего показателя. Также выросли расходы населения на услуги общественного питания. Рост составил 14,5%, а на платные и бытовые услуги – 4,3% и 9,7% соответственно.

Промышленность выросла на 9,6%, в том числе обрабатывающие производства увеличили объемы на 23,5%. В сельском хозяйстве надоено более 450 тыс. тонн молока, что на 6,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Кроме того, за это время произвели более 65 тыс. тонн скота и свыше 440 млн яиц. Рост составил 4,5% и 6% соответственно.

Объем строительных работ вырос почти в два раза. В то же время с января по май в Удмуртии ввели 0,7 млн кв. м жилых площадей. Этот показатель снизился по сравнению с прошлым годом на 2,9%.

Грузооборот автомобилей увеличился в 1,5 раза. При этом пассажирооборот снизился на 2,3%.

По отношению майских цен к декабрьским инфляция составила 3,5%. Продовольственные товары подорожали на 3,8%, непродовольственные – на 1,9%, услуги подорожали на 5,3%.

Количество зарегистрированных безработных снизилось по сравнению с прошлым годом почти в два раза и составило 2,5 тыс. человек или 0,34% рабочей силы.