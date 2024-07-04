В Удмуртии с начала года пожары унесли жизни 55 человек

Ижевск. Удмуртия. За полгода 2024 года пожары в Удмуртии унесли жизни 55 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Среди погибших есть два ребенка. Ещё 53 человека пострадали.

Летняя жара увеличила количество пожаров в частных домах. Ранее в СНТ «Майский» сгорел деревянный дом. В результате погибли два человека.

На сегодняшний день в ожоговом отделении 1 РКБ лечатся четыре пациента, пострадавшие при пожарах. Врачи-комбустиологи отмечают, что даже при ожогах легкой степени необходимо обратиться к врачу.

«При получении ожогов не нужно тереть кожу, прикладывать лед или пытаться смазать обожженную кожу какими-то средствами, это может привести к распространению инфекции и тяжелым последствиям. Обязательно обратитесь к врачу!», — рассказал заведующий ожоговым отделением 1 РКБ Алексей Микличев.