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В Удмуртии с начала года пожары унесли жизни 55 человек

13:30, 04 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Удмуртии с начала года пожары унесли жизни 55 человек
13:30, 04 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
165
0
#пожары\n#Удмуртия\n#статистика
Фото: arzik2
165
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В том числе, погибли двое детей.

Ижевск. Удмуртия. За полгода 2024 года пожары в Удмуртии унесли жизни 55 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Среди погибших есть два ребенка. Ещё 53 человека пострадали.

Летняя жара увеличила количество пожаров в частных домах. Ранее в СНТ «Майский» сгорел деревянный дом. В результате погибли два человека.

На сегодняшний день в ожоговом отделении 1 РКБ лечатся четыре пациента, пострадавшие при пожарах. Врачи-комбустиологи отмечают, что даже при ожогах легкой степени необходимо обратиться к врачу.

«При получении ожогов не нужно тереть кожу, прикладывать лед или пытаться смазать обожженную кожу какими-то средствами, это может привести к распространению инфекции и тяжелым последствиям. Обязательно обратитесь к врачу!», — рассказал заведующий ожоговым отделением 1 РКБ Алексей Микличев.

13:30, 04 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
165
0
#пожары\n#Удмуртия\n#статистика