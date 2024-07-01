Почти 850 тонн солода ввезли в Удмуртию из Беларуси с начала года

Ижевск. Удмуртия. За первое полугодие 2024 года в Удмуртию ввезли 844 тонн солода из Беларуси, что выше на 2,06% аналогичного периода 2023 года (700 т). Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Так, 28 июня 2024 года Управлением на территории Ижевска было досмотрено 22 тонны ячменного пивоваренного солода, поступившего из европейской республики. По результатам полученных исследований, карантинные объекты в продукции не обнаружены. На продукцию был выдан акт, дающий право на её использование по назначению.