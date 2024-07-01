В конце рабочей недели воздух в Удмуртии прогреется до +34 градусов

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на этой неделе с каждым днём будет становиться всё жарче. Вероятность дождей и гроз сохранится только 1 июля. Об этом сообщает удмуртский Гидрометцентр.

В понедельник воздух прогреется до +24…+29 градусов. В ночные часы температура опустится до +12…+17 градусов. Возможен туман.

2 июля столбики термометра покажут +25…+30 градусов. В среду, 3 июля, станет ещё жарче — до +33 градусов. В четверг и пятницу ожидается +29…+34 градуса. В будни, кроме понедельника, осадки маловероятны.

По предварительным данным, температура воздуха в выходные не изменится. Возможны кратковременные дожди и грозы.