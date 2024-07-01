Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
БУММАШ - заводской бум Лонгрид Хватит тормозить, давай дрифтить! Лонгрид Камбарский машзавод - локомотив местной промышленности Лонгрид

В конце рабочей недели воздух в Удмуртии прогреется до +34 градусов

12:00, 01 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В конце рабочей недели воздух в Удмуртии прогреется до +34 градусов
12:00, 01 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
51
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода
Фото: ИА «Сусанин»
51
0

Установится преимущественно сухая погода. 

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на этой неделе с каждым днём будет становиться всё жарче. Вероятность дождей и гроз сохранится только 1 июля. Об этом сообщает удмуртский Гидрометцентр

В понедельник воздух прогреется до +24…+29 градусов. В ночные часы температура опустится до +12…+17 градусов. Возможен туман.

2 июля столбики термометра покажут +25…+30 градусов. В среду, 3 июля, станет ещё жарче — до +33 градусов. В четверг и пятницу ожидается +29…+34 градуса. В будни, кроме понедельника, осадки маловероятны.

По предварительным данным, температура воздуха в выходные не изменится. Возможны кратковременные дожди и грозы. 

12:00, 01 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
51
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода