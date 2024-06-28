В Ижевске осудили группу мошенников за продажу огнетушителей пенсионерам 

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске осудили группу мошенников, продававших огнетушители пожилым людям. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Суд установил, что подсудимые с целью заработка организовали преступную группу из трех человек с четким разделением обязанностей.

Один из обвиняемых обходил квартиры и выискивал подходящих жителей. После этого он представлялся сотрудником пожарной безопасности и сообщал жителям об обязанности хранения в доме устройств пожаротушения. Для подтверждения своих слов он звонил псевдо-диспетчеру пожарной службы – подсудимой, которая подтверждала пожилым горожанам его слова. Затем мужчина начинал давить на потерпевших, чтобы те купили у него огнетушители по сильно завышенной стоимости. Он угрожал штрафом в случае отказа.

Введенные в заблуждение жители, опасаясь материальной ответственности, соглашались приобрести огнетушители.

Руководил преступной ячейкой 37-летний ижевчанин. Он занимался покупкой огнетушителей и распределением доходов от мошеннической деятельности.

От действий обвиняемых пострадали более 50 человек, преимущественно преклонного возраста. Общий ущерб превысил 400 тыс. рублей.

Суд направил мужчин на 5 лет в колонии строгого и общего режима, назначив одному из них штраф в 15 тыс. рублей. Женщина проведет 2,5 года в колонии общего режима.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объеме.

Приговор не вступил в законную силу.