Юноша из Ижевска создал чат-бот для диагностики болезни Паркинсона

Ижевск. Удмуртия. Обучающийся академии «Калашников» Альберт Зуев из Ижевска разработал чат-бот, с помощью которого можно определить вероятность развития болезни Паркинсона. Об этом сообщает пресс-служба концерна «Калашников».

Болезнь Паркинсона является второй по частоте среди всех нейродегенеративных заболеваний в мире. Она не поддается лечению. Но если заболевание выявить на ранних стадиях, то его получится замедлить, а качество жизни пациента улучшить.

В настоящий момент остро стоит вопрос своевременного и достоверного выявления первых симптомов болезни Паркинсона. Объективные данные можно получить при анализе результатов биохимических исследований, но они долго обрабатываются.

Альберт Зуев, который занимается в академии по направлению «Нейро. Искусственный интеллект», как раз решил проблему долгой обработки информации. Сотрудники УдГУ предоставили ему массив данных, собранных в республиканской больнице. На основе этой информации Альберт предложил модель, выделяющую основные показатели, на которые можно опираться при диагностике.

«Ранее я не занимался этой темой, но мне показалось актуальным изучать нейродегенеративные заболевания с биологической и физической точек зрения. Поставить задачу как решение проблемы бинарной классификации мне посоветовала мой преподаватель, Наталья Неклюдова. Таким образом можно будет задействовать все имеющиеся данные и повысить качество модели», — пояснил Альберт Зуев.

Доцент кафедры физиологии, клеточной биологии и биотехнологий Института естественных наук УдГУ Сергей Кожевников рассказал, что классические методы работы с собранными данными не позволяли четко отличить больных людей от здоровых. А также из-за большого количества показателей была не очень понятна информативность каждого из них.

«Вот эти две проблемы: бинарная классификация и выделение наиболее ценных, с точки зрения диагностики, показателей, и были поставлены перед Альбертом и Натальей. А дальше они уже сами подобрали математические методы, позволившие решить эти задачи. Результат очень хороший, и мы будем продолжать проект», — заявил Сергей Кожевников.

Наталья Неклюдова и Альберт Зуев планируют и дальше работать с биохимией крови. В следующем году они хотят подключить данные электроэнцефалограмм и построить модели нейронных сетей. Сейчас они собирают дополнительную информацию для совершенствования чат-бота и улучшения точности его работы.

Напомним, что ранее академия «Калашников» также разработала приложение для борьбы с болезнью Альцгеймера.