В Удмуртии у 108 СНТ появилась возможность бесплатной газификации

Ижевск. Удмуртия. Возможность бесплатной газификации в Удмуртии появилась у 108 СНТ в восьми муниципальных образованиях. Как сообщает Минстрой республики, именно столько товариществ соответствуют указанным в законе критериям — находятся в черте газифицированного населённого пункта и в них есть дома, предназначенные для постоянного проживания.

Отмечается, что больше всего садоводств, которые подходят под установленные законом критерии, то есть находятся в границах газифицированного населённого пункта, расположено в Ижевске. В 63 товариществах зарегистрировано около 2 700 домов, и процесс принятия решения в них идёт достаточно сложно. На втором месте Сарапул — 19 СНТ, замыкает тройку лидеров Воткинск — 15 садоводческих товариществ.

Замминистра строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Михаил Баранов подчеркнул, что стоит задача собрать протоколы с решениями со всех СНТ до конца июня 2024 года.

«По каждому положительному решению должны будут отработать специалисты компании «Газпром газораспределение». Они рассмотрят техническую возможность присоединения к газовым сетям для каждого товарищества. Если технической возможности не будет, СНТ не сможет участвовать в программе. К 1 августа программа со всеми её участниками должна быть утверждена», — пояснил Михаил Баранов.

Напомним, возможность бесплатной догазификации для жителей Удмуртии реализуется в рамках федеральной программы.