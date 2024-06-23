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23 июня в Удмуртии ожидаются грозы

10:07, 23 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
23 июня в Удмуртии ожидаются грозы
10:07, 23 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
913
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода
Фото: ИА "Сусанин"
913
0

Жителям республики напоминают о мерах безопасности при непогоде.

Ижевск. Удмуртия. В ближайшие часы с сохранением днём воскресенья по Удмуртии ожидаются грозы. Об этом сообщает противопожарная служба Удмуртии.

Местами пройдут кратковременные дожди. Воздух днём прогреется до +17…+22°С. Возможны грозы.

Противопожарная служба напоминает о мерах предосторожности при прохождении грозы:

·         во время грозы лучше оставаться дома, закрыть окна, двери;

·         не стойте рядом с высокими объектами (деревья, здания, столбы);

·         не пользуйтесь электроприборами и телефоном;

·         во время грозы нельзя находиться на воде и у воды. Необходимо подальше отойти от берега;

·         если вы застигнуты грозой на велосипеде или мотоцикле, прекратите движение и переждите грозу на расстоянии примерно 30 метрах от них;

·         если гроза застала вас в автомобиле, не нужно его покидать, необходимо закрыть окна и опустить автомобильную антенну.

10:07, 23 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
913
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода