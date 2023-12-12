Более 230 контейнерных площадок построили в Удмуртии в 2023 году

Ижевск. Удмуртия. 233 контейнерных площадки для сбора отходов построили в Удмуртии в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

Лидерами по строительству контейнерных площадок в этом году стали:

– Граховский район (97 штук);

– Каракулинский район (47 штук);

– Балезинский район (16 штук).

В Ленинском, Индустриальном и Первомайском районах Ижевска установили 23 площадки. По 10 штук — в Вавожском, Красногорском, Ярском районах. В Воткинском – по 6. В Глазовском, Дебёсском, Завьяловском районах – по 4, а в Малопургинском – 2.