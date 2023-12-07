Глава Удмуртии: с первыми снегопадами республика справилась

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов признал, что республика справилась со снегопадами. Об этом руководитель региона рассказал в ходе «Прямой линии» 7 декабря.

«С первыми снегопадами, которые побили все исторические рекорды, вся республика, все районы справились. Три восклицательных знака», — сказал Бречалов.

Он признал, что по республике было два участка — «Ижевск – Воткинск» и «Воткинск – Кельчино», где образовался затор.

«Но при этом у нас практически не было ситуаций, когда скорая не могла доехать, другие экстренные службы. Можно ли делать лучше? Безусловно», — признал глава Удмуртии.

Он рассказал, что создан межрегиональный штаб. В преддверии больших снегопадов теперь власти Удмуртии будут взаимодействовать с властями соседних регионов, с территории которых могут приходить циклоны.