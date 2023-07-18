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Житель Удмуртии взял на попечительство двух оставшихся без родителей лосят

13:00, 18 июля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Житель Удмуртии взял на попечительство двух оставшихся без родителей лосят
13:00, 18 июля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
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#Якшур-Бодья\n#Удмуртия\n#Лоси\n#помощь\n#животные
Фото: пресс-служба министерства природных ресурсов Удмуртии
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Сейчас малыши живут на территории природного заказника в Якшур-Бодьинском районе.

Якшур-Бодья. Удмуртия. Сотрудник Дирекции особо охраняемых природных территорий Удмуртии стал попечителем двух лосят, оставшихся без семьи. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Удмуртии. 

Один лосенок вместе с мамой в половодье попытался переплыть реку, но не смог выбраться из воды. Тонущее животное заметил рыбак, и по его наводке сотрудники Минприроды вытащили малыша на берег. Также они несколько часов ждали лосиху, но она не вернулась. 

Второго лосенка незаконно изъяли из дикой природы и пытались содержать, а не справившись, подбросили к дверям Станции юных натуралистов в Глазове. Волонтер рассказал об этом в Минприроды Удмуртии, в результате чего малышу нашли новый дом. 

Сейчас оба лосенка проживают в природном заказнике в Якшур-Бодьинском районе. Отмечается, что животные чувствуют себя хорошо. Так как они еще малыши, то их кормят только козьим молоком. 

13:00, 18 июля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
95
0
#Якшур-Бодья\n#Удмуртия\n#Лоси\n#помощь\n#животные