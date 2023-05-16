Мотосезон в Ижевске откроют традиционным мотопробегом по городским улицам

Ижевск. Удмуртия. Мотосезон в Ижевске откроют 20 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

В текущем году праздник будет посвящен двум датам: 135 лет со дня рождения конструктора первых ижевских мотоциклов Петра Можарова и 90 лет с момента официального открытия Ижевского мотоциклетного завода.

В праздновании примут участие ижевчане, жители других населённых пунктов Удмуртии, а также Татарстана, Пермского края, Свердловской и Кировской областей и Башкирии.

Мотосезон откроют традиционным мотопробегом. В 13:00 колонна начнет формироваться на парковке за заправкой «Башнефть» на улице Холмогорова и в 14:00 мотоциклисты начнут свой путь. Они проедут по улицам Холмогорова, Пушкинской, Лихвинцева и остановятся на парковке у дома правительства Удмуртской Республики.

Также в честь праздника горожанам презентуют обновленную экспозицию «Ижевские мотоциклы» в Национальном музее имени Кузебая Герда.