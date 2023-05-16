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Мотосезон в Ижевске откроют традиционным мотопробегом по городским улицам

10:38, 16 мая, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Мотосезон в Ижевске откроют традиционным мотопробегом по городским улицам
10:38, 16 мая, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
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0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мотоциклы\n#праздники
Фото: ИА «Сусанин»
20
0

Также жителям и гостям Удмуртии покажут обновленную экспозицию «Ижевские мотоциклы».

Ижевск. Удмуртия. Мотосезон в Ижевске откроют 20 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска. 

В текущем году праздник будет посвящен двум датам: 135 лет со дня рождения конструктора первых ижевских мотоциклов Петра Можарова и 90 лет с момента официального открытия Ижевского мотоциклетного завода.

В праздновании примут участие ижевчане, жители других населённых пунктов Удмуртии, а также Татарстана, Пермского края, Свердловской и Кировской областей и Башкирии.

Мотосезон откроют традиционным мотопробегом. В 13:00 колонна начнет формироваться на парковке за заправкой «Башнефть» на улице Холмогорова и в 14:00 мотоциклисты начнут свой путь. Они проедут по улицам Холмогорова, Пушкинской, Лихвинцева и остановятся на парковке у дома правительства Удмуртской Республики.

Также в честь праздника горожанам презентуют обновленную экспозицию «Ижевские мотоциклы» в Национальном музее имени Кузебая Герда. 

10:38, 16 мая, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
20
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мотоциклы\n#праздники