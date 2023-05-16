Доброта школьников Глазова и открытие мавзолея Пеле в Сан-Паулу: новости к этому часу

Ижевск. Удмуртия. Ясное утро вторника, 16 мая, информационное агентство «Сусанин» встречает традиционным обзором новостей.

Добрые школьники

Школьники из Глазова стали победителями Всероссийского грантового конкурса «Добро не уходит на каникулы». Как сообщила пресс-служба администрации города, проект «Добрый клуб» направлен на оказание помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также детям, испытывающим проблемы с установлением дружеских контактов со сверстниками, через цикл встреч и мероприятий, которые пройдут с сентября по октябрь.

Всего на конкурс поступила 1 391 заявка из разных регионов России. По итогам конкурсного отбора финансовую поддержку получили 58 общеобразовательных организаций, в том числе волонтёрский отряд школы №13 «Бумеранг».

Отметим, что конкурс проходит в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование».

Кража лекарств

Неизвестные похитили на Чукотке лекарство для онкобольных на миллион рублей. Как сообщает «Мир 24», злоумышленники предоставили в местную больницу заведомо ложные сведения о необходимости лечения лекарством «Энзалутамид» онкобольным, который за помощью в данное медучреждение не обращался и фактически проживает в другом субъекте федерации.

«Неустановленные лица похитили указанный препарат, который закупается за счёт бюджета в рамках нацпроекта «Здравоохранение», на общую сумму около одного миллиона рублей», — цитирует РИА «Новости» сообщение ФСБ.

По факту инцидента в ведомстве возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». В настоящее время устанавливаются участники данного преступления.

Мавзолей Пеле

В Бразилии открыли мавзолей футболиста Пеле. Как передаёт «Мир 24», теперь поклонники Пеле (Эдсона Арантиса ду Насименту) могут навестить его могилу в некрополе в Сантосе, на побережье Сан-Паулу. В будние дни мавзолей будет открыт для посетителей.

Мемориал расположен на вертикальном кладбище на Авенида Доутор Нило Песанья, в районе Марапе. У входа гостей встречают две позолоченные статуи футболиста, пол выстлан искусственной газонной травой, над гробницей нависает голубой потолок. На стенах мавзолея изображены важные моментов жизни и карьеры Пеле — его знаменитый удар, кубок чемпиона мира, футболка с номером 10.

Также посетители смогут увидеть Mercedes Benz S-280, который Пеле подарили в 1974 году в честь 1000-го гола, автомобиль выставлен в Мемориальном музее транспортных средств.