Запуск карпа в Подборенку, вакцина от чумы свиней и второй тур выборов в Турции: новости к этому часу

Ижевск. Удмуртия. Солнечное утро понедельника, 15 мая, информационное агентство «Сусанин» встречает традиционным обзором новостей.

Новая рыба для «Нового города»

В воскресенье, 14 мая, в пруд у ЖК «Новый город» на речке Подборенке в Ижевске запустили рыбу. Об этом сообщила пресс-служба администрации города

В пруд запустили мальков карпа с рыбной фермы в Юкаменском районе Удмуртии.

Для гостей события работали площадки, где можно было попробовать горячие блины и уху, поучаствовать в мастер-классах по лепке из солёного теста, порисовать цветными мелками.

Вакцина от чумы

Вакцину от африканской чумы свиней создали в России. Об этом сообщает «Мир 24» со ссылкой на «Известия».

«В результате проведенных исследований на базе государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский центр вирусологии и микробиологии» получен кандидатный вакцинный штамм, эффективно защищающий животных от гибели при заражении актуальным для РФ штаммом вируса африканской чумы свиней», – цитирует газета «Известия» Минобрнауки.

Там добавили, что в прошлом году Минобрнауки, Минсельхоз и Россельхознадзор заключили соглашение о консорциуме, которое подразумевает объединение действий научных коллективов для создания вакцины от АЧС.

Известно, что участниками консорциума являются восемь научных и образовательных организаций.

Ранее сообщалось, что вирус африканской чумы свиней проник в 11 регионов России.

Второй тур

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,34% голосов после обработки 99,9% бюллетеней. Об этом сообщает «Мир 24» со ссылкой на TRT Haber.

Его главный оппонент Кемаль Кылычдароглу собрал 45% голосов.

Таким образом, турецкий лидер недобрал до 50%, которые были нужны для победы в первом туре. Впереди второй тур, который пройдет 28 мая.