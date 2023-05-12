Галактический форсаж: серия летних блокбастеров стартует в ижевских кинотеатрах «Роликс» и «Матрица»

Ижевск. Удмуртия. Майские праздники позади, и по традиции жителей Ижевска ждет серия летних блокбастеров на экранах кинотеатров «Роликс» и «Матрица». Как убедился «Сусанин», все истории будут культовыми.

«Стражи Галактики. Часть 3» (предсеансное обслуживание) + м/ф «Басня» (16+)

Команда «Стражей Галактики» прощается со своим поклонниками. 11 мая на экраны вышла третья и, как анонсировали создатели фильма, завершающая серия франшизы. «Стражей Галактики – 3» критики уже назвали лучшим фильмом студии Marvel за последние 4 года. Наверняка новую историю про профессиональных бойцов со вселенским злом оценят не только поклонники «стражей».

Сюжетная линия в этот раз строится вокруг енота Ракеты. Авторы расскажут о его прошлом, откуда у него такой жуткий характер и почему он не любит, когда его называют енотом. Чтобы растопить сердца зрителей, авторы применили «запрещенный» прием – тему жестокого обращения с животными (ни одно животное при съемках картины не пострадало). Подробности – на экранах «Алмаз Синема».

В целом же фильм – завершенное полотно из впечатляющих спецэффектов и «космических» съемок, динамичных экшн-сцен, чудовищных острот на грани фола и драматических эпизодов. Спойлерить не будем, скажем только, что «Стражи Галактики» решили устроить убойное прощание.

«Форсаж-10» (16+)

Не менее забористое «адье» решили сказать своим почитателям герои «Форсажа». В десятом фильме серии суровый Вин Дизель, он же Доминик Торетто, вступает в финальную схватку за жизнь и честь своей семьи.

В фильме появляется новый главный антагонист в исполнении Джейсона Момоа, знакомого зрителям в роли Аквамена. Не знаем, какой герой Момоа пловец, но вот портить кровь хорошим людям он точно умеет. И да, в десятом «Форсаже», в отличие от предыдущих серий, злодей не перейдет на сторону добра, поэтому останавливать его герою Вина Дизеля придется до конца.

Как всегда, в картине много роскошных машин (на съемках их было задействовано около 200, выжили не все), много оружия, погонь, красивых девушек, а если уж создатели решили, что в кадре надо что-то взорвать – взрывают по-настоящему.

Кастинг десятого «Форсажа» вызывает почтение. Во второстепенных ролях отметились, например, неувядающая Шарлиз Терон и всегда резкий и небритый Джейсон Стейтем.

Какие чудеса храбрости, коварства, благородства и автовождения продемонстрирует команда «Форсажа» на финишной прямой – узнаем в кино.

«Трансформеры: Восхождение Звероботов» (12+)

А вот создатели «Трансформеров» решили не останавливаться на достигнутом и не разлучать зрителя с гигантскими роботами и эпическими битвами на Земле и в космосе. Седьмой фильм вселенной трансформеров «Трансформеры: Восхождение Звероботов» стартует также в июне и будет началом новой трилогии, которая уже находится в разработке.

Как заявили создатели, сюжет картины сосредоточен на персонаже Оптимуса Прайма, а действие фильма перенесется в Нью-Йорк начала 90-х годов прошлого века. Главные герои — двое ученых, которые случайно вступят в конфликт с древней цивилизацией, породившей максималов, предаконов и террорконов.

Судьба планеты, а вместе с ней и всей Вселенной, снова в смертельной опасности. Любителям жанра стоит купить билеты заранее.

«Русалочка» (6+)

Студия Disney продолжает переводить свои культовые мультфильмы в формат игрового кино. Новую музыкальную версию всем известной истории снял Роб Маршалл, режиссер знаменитого мюзикла «Чикаго». Авторы «Русалочки», которую зрители смогут увидеть уже в июне, не вышли за рамки классического сюжета.

Русалочка Ариэль влюбляется в принца, а затем принимает тяжелое решение – покинуть привычную и доброжелательную водную стихию, поменять хвост на ноги и устремиться к приключениям и испытаниям во имя своей любви.

Описание картин, трейлеры и заказ билетов — на сайте кинотеатров «Алмаз Синема».

Фото: «Алмаз Синема»

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