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Еще в двух районах Удмуртии из-за ночных заморозков погибли ранние посевы

17:05, 12 мая, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Еще в двух районах Удмуртии из-за ночных заморозков погибли ранние посевы
17:05, 12 мая, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
186
0
#Малая Пурга\n#Шаркан\n#Удмуртия\n#сельское хозяйство\n#заморозки
Фото: пресс-служба Минсельхоза Удмуртии
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Яровые культуры погибли на территории более 3 тыс. га.

Малая Пурга. Удмуртия. Еще в двух районах Удмуртии зафиксировали гибель ранних посевов яровых культур. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Удмуртии в соцсети «ВКонтакте». 

Ночью 9 мая температура воздуха в регионе опустилась до -7 градусов по Цельсию. В результате похолодания в Малопургинском районе заморозились 586 га ячменя и 160 га козлятника. Помимо этого посевы рапса оказались полностью уничтожены на территории в 30 га, а на площади 326 га они частично повредились. 

В Шарканском районе холодную погоду не пережили 2 468 га ячменя и 105 га рапса. 

Напомним, что ранее в Алнашском районе зафиксировали гибель ранних зерновых и зернобобовых культур на площади 600 га. 

17:05, 12 мая, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
186
0
#Малая Пурга\n#Шаркан\n#Удмуртия\n#сельское хозяйство\n#заморозки