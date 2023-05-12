Еще в двух районах Удмуртии из-за ночных заморозков погибли ранние посевы

Малая Пурга. Удмуртия. Еще в двух районах Удмуртии зафиксировали гибель ранних посевов яровых культур. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

Ночью 9 мая температура воздуха в регионе опустилась до -7 градусов по Цельсию. В результате похолодания в Малопургинском районе заморозились 586 га ячменя и 160 га козлятника. Помимо этого посевы рапса оказались полностью уничтожены на территории в 30 га, а на площади 326 га они частично повредились.

В Шарканском районе холодную погоду не пережили 2 468 га ячменя и 105 га рапса.

Напомним, что ранее в Алнашском районе зафиксировали гибель ранних зерновых и зернобобовых культур на площади 600 га.