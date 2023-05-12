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Малооблачную погоду и до +22 градусов обещают в Удмуртии в пятницу

07:15, 12 мая, 2023
Андрей Поносов
журналист
Малооблачную погоду и до +22 градусов обещают в Удмуртии в пятницу
07:15, 12 мая, 2023
Андрей Поносов
журналист
119
0
#Удмуртия\n#погода\n#прогноз\n#МЧС\n#Гидрометцентр
Фото: ИА "Сусанин"
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Осадков не ожидается.

Ижевск. Удмуртия. Малооблачную погоду прогнозируют в Удмуртии в пятницу, 12 мая. Осадков не ожидается. Об этом сообщает региональное управление МЧС России со ссылкой на данные Гидрометцентра республики.

Синоптики обещают северо-восточный ветер скоростью 7-12 метров в секунду. В дневные часы воздух прогреется 22 градусов, ночью похолодает до 0…+5°С. Сохранится вероятность почвенных заморозков до -3 градусов.

Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба, это выше нормы. Относительная влажность воздуха 47%.

07:15, 12 мая, 2023
Андрей Поносов
журналист
119
0
#Удмуртия\n#погода\n#прогноз\n#МЧС\n#Гидрометцентр