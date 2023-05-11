Новый корпус «Тантал» построят на заводе «Элеконд» в Сарапуле по инвестпроекту

Сарапул. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов ознакомился с ходом реализации нового инвестиционного проекта завода «Элеконд» в Сарапуле. Как сообщила пресс-служба главы и правительства республики, название проекта — «Строительство нового производственного корпуса «Тантал».

В перспективе здесь собираются наладить производство танталовых конденсаторов, которые используются везде — от мобильных телефонов до военной техники. Инвестиции в проект — 400 млн рублей, будет создано 246 новых рабочих мест. Цех площадью 6,5 тысяч квадратных метров будет запущен к концу 2024 года после установки оборудования, закупить которое предприятие сможет за счёт федеральной субсидии для российских организаций радиоэлектронной промышленности.

«Очень важно, что наши предприятия обеспечивают технологический суверенитет страны и активно развивают импортозамещение. В частности, танталовые конденсаторы «Элеконда» станут достойной заменой аналогичной продукции из Японии и США. И уже сейчас завод обеспечивает 70% заказов российских промышленных предприятий и готов активно работать на экспорт», — прокомментировал Александр Бречалов.

Отметим, что завод «Элеконд» — крупнейший производитель алюминиевых, танталовых, ниобиевых конденсаторов, а также некоторых автокомпонентов. С 2020 года предприятие принимает активное участие в реализации мероприятий нацпроекта «Производительность труда».

«Элеконд» работает в тесной кооперации с другими предприятиями Удмуртии. В частности, специально для «Сарапульского электромеханического завода» предприятие разработало источник бесперебойного питания.

«Предприятие стремительно растёт и развивается, как пример — только за последние полгода мы приняли на завод почти 700 новых сотрудников. В первом квартале 2023 года объёмы отгрузки продукции выросли в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С запуском нового цеха наши возможности только расширятся», — отметил гендиректор завода «Элеконд» Анатолий Наумов.