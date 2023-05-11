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В Алнашском районе от заморозков пострадала часть яровых посевов

16:45, 11 мая, 2023
Андрей Поносов
журналист
В Алнашском районе от заморозков пострадала часть яровых посевов
16:45, 11 мая, 2023
Андрей Поносов
журналист
193
0
#Удмуртия\n#Алнаши\n#сельское хозяйство
Фото: ru.freepik.com
193
0

Гибель зерновых зафиксирована на площади 600 гектаров.

Алнаши. Удмуртия. В Алнашском районе фиксируют гибель ранних зерновых и зернобобовых культур. Причиной потери части посевов стали заморозки. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава района Алексей Семенов.

По его словам, общая площадь погибших участков по району составляет более 600 га. Частично пострадали поля в ООО «Арбайка», СХК «Колхоз «Молодая гвардия», ООО «Колос», СПК «Прогресс», у ИП Степанова П. Г.

Ситуацию планируют исправить в ближайшее время. Уже завтра, 12 мая, в хозяйствах на пострадавших участках начнут подсев. 

Отметим, по данным Минсельхоза Удмуртии, общая площадь посевов яровых зерновых культур в Алнашском районе составляет 26,3 тыс. га.

16:45, 11 мая, 2023
Андрей Поносов
журналист
193
0
#Удмуртия\n#Алнаши\n#сельское хозяйство