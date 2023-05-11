В Алнашском районе от заморозков пострадала часть яровых посевов

Алнаши. Удмуртия. В Алнашском районе фиксируют гибель ранних зерновых и зернобобовых культур. Причиной потери части посевов стали заморозки. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава района Алексей Семенов.

По его словам, общая площадь погибших участков по району составляет более 600 га. Частично пострадали поля в ООО «Арбайка», СХК «Колхоз «Молодая гвардия», ООО «Колос», СПК «Прогресс», у ИП Степанова П. Г.

Ситуацию планируют исправить в ближайшее время. Уже завтра, 12 мая, в хозяйствах на пострадавших участках начнут подсев.

Отметим, по данным Минсельхоза Удмуртии, общая площадь посевов яровых зерновых культур в Алнашском районе составляет 26,3 тыс. га.