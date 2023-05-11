На территории Удмуртии ожидается чрезвычайная пожароопасность лесов

Ижевск. Удмуртия. С 11 по 14 мая местами по Удмуртии ожидается чрезвычайная пожароопасность лесов — 5 класс. Об этом сообщила Поисково-спасательная служба республики со ссылкой на региональный Гидрометцентр. Также в Удмуртии до 30 июня действует особый противопожарный режим.

Отметим, что пожарная опасность – это условия погоды, при которых весьма велика вероятность возгорания травы, торфяников и лесных массивов, а также легковоспламеняющихся материалов. Всего существует пять классов пожарной опасности:

- 1 класс — опасности нет;

- 2 класс — малая пожарная опасность;

- 3 класс — средняя пожарная опасность;

- 4 класс — высокая пожарная опасность;

- 5 класс — чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее в Удмуртии объявляли 4-й класс, высокую пожарную опасность.

При 5 классе походов в лес стоит вовсе избегать. Также с целью недопущения пожара в природной среде запрещается:

- бросать в лесу горящие спички, окурки, тлеющие тряпки;

- разводить костёр;

- оставлять в лесу самовозгораемые материалы: тряпки и ветошь, пропитанные маслом, бензином, стеклянную посуду, которая в ясную погоду может сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую растительность;

- выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, под деревьями;

- поджигать камыш.

Также о высоких рисках пожарах в Приволжском федеральном округе рассказал «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Сейчас во многих регионах страны фиксируются пожары. На Урале и на юге Дальневосточного округа. И связано это с тем, что в этих регионах класс пожарной опасности 4 или 5 — высокий и чрезвычайный. Но в это время года, в начале мая, природных пожаров на территории нашей страны не бывает. И класс пожарной опасности означает, что там повысилась температура, осадков было мало», — пояснил Вильфанд.

По его словам, при этом в Удмуртии и Татарстане отмечается постепенное понижение температуры и класс пожарной опасности уменьшится.

При пожаре звоните — «101», «112»