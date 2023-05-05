В трех «наливайках» в Сарапуле торговали алкоголем ночью

Сарапул. Удмуртия. В ночь на 4 мая в Сарапуле зафиксировали 3 факта незаконной продажи алкоголя ночью. Об этом рассказал министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарёв на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Рейд провели сотрудники Минпромторга Удмуртии и правоохранительных органов. За ночь специалисты выявили, что в запрещенное время алкоголь продавали в магазине «Питьсбург» на улице Гончарова, 44 и в барах «Жигули» на улице Электрозаводской, 11а и Пугачева, 78.

По данным фактам будут составлены дела об административных правонарушениях. Владельцы заведений получат штрафы от 50 до 300 тыс. рублей.