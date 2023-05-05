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В трех «наливайках» в Сарапуле торговали алкоголем ночью

10:56, 05 мая, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
В трех «наливайках» в Сарапуле торговали алкоголем ночью
10:56, 05 мая, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
110
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#Сарапул\n#Удмуртия\n#алкоголь\n#нелегальная продажа\n#штрафы
Фото: vk.com (Виктор Лашкарёв)
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За нарушение законодательства владельцы заведений получат штрафы.

Сарапул. Удмуртия. В ночь на 4 мая в Сарапуле зафиксировали 3 факта незаконной продажи алкоголя ночью. Об этом рассказал министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарёв на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

Рейд провели сотрудники Минпромторга Удмуртии и правоохранительных органов. За ночь специалисты выявили, что в запрещенное время алкоголь продавали в магазине «Питьсбург» на улице Гончарова, 44 и в барах «Жигули» на улице Электрозаводской, 11а и Пугачева, 78. 

По данным фактам будут составлены дела об административных правонарушениях. Владельцы заведений получат штрафы от 50 до 300 тыс. рублей. 

10:56, 05 мая, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
110
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#алкоголь\n#нелегальная продажа\n#штрафы