Двух молодых лосей заметили в жилых кварталах Ижевска

Ижевск. Удмуртия. В четверг, 4 мая, в соцсетях стали появляться сообщения о том, что в одном из дворов Ижевска заметили двух молодых лосей. В Минприроды Удмуртии дали пояснения по этой ситуации.

«Когда молодые лоси подрастают и достигают возраста 1,5 лет, мать-лосиха начинает отгонять их от себя. В эту пору любопытный молодняк часто забредает в города, тем более, их привлекает и то, что в этих местах намного меньше мошкары. Не нужно думать, что животные голодные — сейчас в лесах для них предостаточно еды. Было бы странно, если бы лоси пришли днём. Но в этом случае они выбрали для прогулки безлюдное утро. Они спокойны и не показывают признаки болезней», — говорится в сообщении пресс-служба министерства.

В госоргане подчеркнули, что приход животных в город — простая случайность. Но это не значит, что к ним можно приближаться. В Минприроды Удмуртии напомнили, что при встрече с лосём не нужно стоять на пути животного, не стоит делать резких движений, а также не надо провоцировать его.

При обнаружении дикого животного в городской среде необходимо звонить в круглосуточную службу министерства: 8-800-100-94-00, (3412) 72-34-41.

В случае угрозы жизни необходимо незамедлительно сообщить сотрудникам полиции по телефону 102.