За 4 дня на территории Удмуртии зафиксировали 27 нарушений правил охоты на пернатую дичь

Ижевск. Удмуртия. С 28 апреля по 1 мая сотрудники Госохотнадзора Минприроды Удмуртии усилили контроль за охотой на пернатую дичь в регионе. Об этом рассказал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Денис Удалов в соцсети «ВКонтакте».

За 4 дня специалисты проверили более 500 охотников и зафиксировали 27 фактов нарушения правил охоты. В результате у людей изъяли два охотничьих огнестрельных оружия, а также одного незаконно добытого тетерева.

Отмечается, что чаще всего в нарушение правил жители региона охотились на селезня утки с подхода и без подсадной утки. Помимо этого нарушители провозили оружие в расчехленном виде.

Охотникам напоминают, что за нарушение правил охоты они получат штраф в размере до 4 тыс. рублей или их лишат права охотиться на срок до 2 лет.

По данным Минприроды Удмуртии установлены следующие сроки весенней охоты на пернатую дичь:

- охота на селезней уток с использованием живых подсадных уток разрешена с 15 апреля по 14 мая;

- на территории охотничьих угодий Балезинского, Воткинского, Глазовского, Дебесского, Завьяловского, Игринского, Красногорского, Кезского, Селтинского, Сюмсинского, Увинского, Шарканского, Юкаменского, Ярского и Якшур-Бодьинского районов охота на боровую дичь разрешена с 1 по 10 мая, а на водоплавающую — с 30 апреля по 9 мая.