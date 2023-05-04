Можгинский пенсионер отправится в колонию за убийство и расчленение племянника-инвалида

Можга. Удмуртия. Пенсионер из Можги на 9 лет отправится в колонию за убийство племянника-инвалида. Избегая ответственности за содеянное, мужчина продолжительное время прятал расчлененное тело родственника, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что в январе 2023 года обвиняемый выпивал вместе с племянником своей жены. В какой-то момент между собутыльниками произошла словесная перепалка, после чего хозяин дома схватил кухонный нож и минимум 6 раз ударил им родственника в голову. Тот упал на пол и стал истекать кровью, убийца же отправился спать.

На утро, проснувшись, мужчина обнаружил племянника мертвым. Испугавшись наказания, он спрятал тело под полом гаража, где оно пролежало несколько дней. Далее подсудимый решил избавиться от трупа. Циркулярной пилой он разрезал тело племянника на 9 частей, разложил по мешкам и поместил на чердак в гараже.

Суд приговорил злоумышленника к 9 годам лишения свободы в колонии строгого рема. Приговор в законную силу не вступил.