Речной туристический сезон открылся в Сарапуле

Сарапул. Удмуртия. Во вторник, 2 мая, Сарапуле принял первый в этом сезоне теплоход с туристами. Как сообщила пресс-служба главы и правительстве республики, 200 гостей из Пермского края прибыло на теплоходе «Михаил Кутузов».

Туристов на обновлённом причале встретили «сам» Павел Башенин – градоначальник и меценат, много сделавший для развития города в начале ХХ века, а также творческие коллективы.

Одни группа туристов отправилась на пешую экскурсию по городу с экскурсоводом, другая автобусом направилась в художественно-выставочный комплекс «Дача Башенина», где недавно завершились масштабные реставрационные работы.

Второй туристический теплоход также причалил в Сарапуле 2 мая. На «Юрии Никулине» прибыли 180 туристов из Москвы и Пермского края.

«Для города чрезвычайно важна возможность встречать туристов, прибывающих на речном транспорте. В сезоне 2023 года уже подтверждено прибытие 167 теплоходов с гостями, их количество может увеличиться. Особенно хочу подчеркнуть, что среди нынешних туристов есть и те, кто уже не впервые в Сарапуле. Они отмечают, какие разительные перемены здесь происходят, и рекомендуют своим друзьям посетить город на Каме», — отметил глава Сарапула Виктор Шестаков.

Напомним, возможность принимать туристов, прибывающих на теплоходах, появилась у Сарапула после реконструкции причала на набережной Камы. В 2022 году его построили совместными усилиями республики и бизнеса.