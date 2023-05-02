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«Лучше меньше да лучше»: глава Удмуртии поручил пересмотреть схему ремонта дорог

16:00, 02 мая, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
«Лучше меньше да лучше»: глава Удмуртии поручил пересмотреть схему ремонта дорог
16:00, 02 мая, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
196
0
#Удмуртия\n#Александр Бречалов\n#ремонт дорог
Фото: ИА "Сусанин"
196
0

Александр Бречалов призвал перенимать успешный технологический опыт других регионов страны.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил дорожникам пересмотреть схему работы. Об этом он написал в соцсетях.

«Дороги по-прежнему в топе обращений — у меня много вопросов и к министерству транспорта, и к подрядчикам. <…> Давайте договоримся, что ответ «Участок на гарантии» — неприемлем. Людям ни тепло, ни холодно от того, что на гарантии», — сказал Бречалов.

Он дал поручение министру транспорта Удмуртии Алексею Горбачёву и курирующему зампреду Игорю Асабину полностью пересмотреть схему работы — плотнее работать с подрядчиками: технологии, материалы, сроки – всё необходимо держать на личном контроле.

«Изучайте опыт других регионов, технологии, которые используют дорожники в разных субъектах. Пусть мы сделаем меньший объём, но сделаем его качественно, чем через пару лет получим колейность. Ремонт ремонта через год, даже за счёт подрядчика, не должен быть нормой», — отметил глава Удмуртии.

16:00, 02 мая, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
196
0
#Удмуртия\n#Александр Бречалов\n#ремонт дорог