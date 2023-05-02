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В Удмуртии начался ремонт автодороги «Парзи – Абагурт»

14:55, 02 мая, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
В Удмуртии начался ремонт автодороги «Парзи – Абагурт»
14:55, 02 мая, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
354
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#ремонт дорог
Фото: пресс-служба администрации Глазовского района УР
354
0

В 2023 году планируют отремонтировать 4 км полотна.

Глазов. Удмуртия. В Глазовском районе Удмуртии начался ремонт участка дороги между селом Парзи и деревней Абагурт. Как сообщила пресс-служба районной администрации, в 2023 году планируется отремонтировать 4 км дорожного полотна.

«Нередко на этой дороге образовывались колеи, которые осложняли проезд транспорта. В период распутицы дорогу размывало, она становилась труднопроходимой для легковых машин», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что немало обращений поступало по поводу этой автодороги от жителей. В прошлом году селяне вышли с этим вопросом к депутату Глазовского райсовета и председателю Госсовета Удмуртии.

«Данную проблему должен решить ремонт дороги. Сейчас идёт формирование профиля дорожного полотна с уплотнением поверхности», — подчеркнули в районной администрации.

14:55, 02 мая, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
354
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#ремонт дорог