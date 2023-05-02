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Ветреная и тёплая погода ожидается в Удмуртии в первую неделю мая

14:10, 02 мая, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Ветреная и тёплая погода ожидается в Удмуртии в первую неделю мая
14:10, 02 мая, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
257
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода в Удмуртии
Фото: ИА "Сусанин"
257
0

С воскресенья прогнозируется похолодание.

Ижевск. Удмуртия. В течение первой недели мая в Удмуртии ожидается ветреная погода, местами пройдут дожди. Об этом сообщила пресс-служба регионального Гидрометцентра.

В ночь на среду, 3 мая, температура воздуха составит 8-13 градусов Цельсия, днём ожидается большой контраст температур на территории республики. Так, в северных районах 17-21 градус, на остальной территории 21-26 градусов.

В четверг, 4 мая, температура воздуха ночью окажется в пределах 6-11 градусов, днём 19-24 градуса.

В пятницу, 5 мая, столбик термометра ночью опустится до 3-9 градуса, днём повысится до 17-22, в северных районах до 14-17.

По предварительному прогнозу, 6 мая ожидается ветреная, в большей части региона дождливая погода, температурный фон существенно не изменится. С 7 мая прогнозируется похолодание, в ночные часы столбик термометра опустится до 1-6 градусов Цельсия.

14:10, 02 мая, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
257
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода в Удмуртии