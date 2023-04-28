В Дебёсском районе нашли двух лосят

Дебёсы. Удмуртия. Минприроды Удмуртии проверило информацию о найденных в Дебёсском районе недавно родившихся лосятах. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В результате проверки выяснилось, что лосята оказались не брошенные, неподалёку находилась их мама лосиха. В Минприроды напомнили, что в случае обнаружения детёнышей диких животных не стоит сразу делать вывод, что они брошены. Мать обычно затаивается, пока человек не уйдёт. Малышей нельзя трогать, так как самка может оставшийся на них человеческий запах может отпугнуть самку, и они больше не подойдёт к детёнышам.

В случае, если животному нужна помощь ветеринара, можно обратиться по номерам диспетчерской службы Минприроды Удмуртии: 27-13-60, 8-800-100-94-00.