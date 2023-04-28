С начала нерестового запрета в Удмуртии браконьеры уже выловили 50 кг рыбы

Ижевск. Удмуртия. За четыре дня действия нерестового запрета в Удмуртии браконьеры уже выловили около 50 кг рыбы. Об этом на брифинге 28 апреля рассказал начальник Ижевского линейного отдела МВД России на транспорте Алексей Коробейников, чья зона ответственности имеет в обслуживании территорию акватории Камы в 190 км.

Напомним, нерестовый запрет начал действовать в Удмуртии с 25 апреля и продлится до 6 июня.

«Нами проводятся мероприятия, направленные на пресечение незаконной добычи водных биологических ресурсов. В 2022 году было зафиксировано 12 фактов браконьерства на Каме. Тогда было изъято около 100 кг незаконно выловленной рыбы. В этом году после начала нерестового запрета уже есть задержания. Группа браконьеров незаконно выловила около 50 кг рыбы», — рассказал подполковник Коробейников.

Он напомнил, что за нарушение нерестового запрета предусмотрена уголовная ответственность статьей 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Штрафы по этой статье начинаются от 300 тыс. рублей.

«Вне зависимости от объёма «добычи» преступник обязан погасить ущерб. Помимо этого гражданин понесёт наказание за нарушение закона. В рамках нерестового периода, если выявляются нарушения с использованием орудий массового истребления рыбы, это всегда уголовная ответственность», — подчеркнул Алексей Коробейников.

Он также напомнил, что на период нерестового запрета в Удмуртии действует полный запрет на использование моторных лодок. Поэтому же поводу сейчас на Каме нет навигации.

Транспортная полиция следит и за чистотой реки. Назначаются штрафы, если кто-то начинает мыть автомобиль на берегу реки.