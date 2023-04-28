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Молодую маму из Узбекистана задержали с крупной партией наркотиков в Ижевске

09:50, 28 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
Молодую маму из Узбекистана задержали с крупной партией наркотиков в Ижевске
09:50, 28 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
108
0
#Ижевск\n#МВД\n#наркотики\n#мама\n#иностранцы\n#дети
Фото: пресс-служба МВД по УР
108
0

Женщина оборудовала тайники с запрещенными веществами во время прогулок с годовалым ребенком.

Ижевск. Удмуртия. Ижевские полицейские задержали гражданку Узбекистана по подозрению в незаконном обороте наркотиков. 27-летнюю женщину взяли с поличным во время прогулки с годовалым ребенком, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Подозреваемую задержали после осуществленной ей закладки наркотиков в тайник в частном секторе Ленинского района. Женщина проживает с младенцем в съемной квартире на улице Казанской. В ее жилище полицейские обнаружили электронные весы, упаковочный материал и не менее 860 граммов запрещенных веществ, как уже разложенные в свертки, так еще и не расфасованные. Еще 140 свертков полицейские изъяли из тайника, оборудованного подозреваемой в частном секторе.

Выяснено, что иностранка выступает оптовым закладчиком интернет-магазина, партию наркотиков она привезла из Москвы для дистанционного сбыта на территории Ижевска.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемую заключили под стражу. Наказание за данное преступление предусматривает до 20 лет лишения свободы.

09:50, 28 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
108
0
#Ижевск\n#МВД\n#наркотики\n#мама\n#иностранцы\n#дети