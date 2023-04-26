Двоих жителей Удмуртии обвиняют в незаконной рубке деревьев на 1,8 млн рублей

Якшур-Бодья. Удмуртия. В Удмуртии задержали двух человек, которые подозреваются в рубке деревьев на территории лесничества. Об этом сообщает пресс-служба Индустриального районного суда Ижевска.

В январе 2023 года злоумышленники нарушили установленные требования в Мукшинском лесничестве Якшур-Бодьинского района и срубили деревья. На особо защитном участке они незаконно добыли ель и сосны в объеме 31,37 куб. м. Материальный ущерб составил 1 898 790 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК России («Незаконная рубка лесных насаждений, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере»). В настоящий момент злоумышленников заключили под стражу на 2 месяца — до 25 июня 2023 года.