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Двоих жителей Удмуртии обвиняют в незаконной рубке деревьев на 1,8 млн рублей

15:58, 26 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Двоих жителей Удмуртии обвиняют в незаконной рубке деревьев на 1,8 млн рублей
15:58, 26 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
62
0
#Якшур-Бодья\n#Удмуртия\n#лес\n#нарушения\n#уголовное дело
Фото: пресс-служба Индустриального районного суда Ижевска
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На время следствия злоумышленников заключили под стражу.  

Якшур-Бодья. Удмуртия. В Удмуртии задержали двух человек, которые подозреваются в рубке деревьев на территории лесничества. Об этом сообщает пресс-служба Индустриального районного суда Ижевска. 

В январе 2023 года злоумышленники нарушили установленные требования в Мукшинском лесничестве Якшур-Бодьинского района и срубили деревья. На особо защитном участке они незаконно добыли ель и сосны в объеме 31,37 куб. м. Материальный ущерб составил 1 898 790 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК России («Незаконная рубка лесных насаждений, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере»). В настоящий момент злоумышленников заключили под стражу на 2 месяца — до 25 июня 2023 года. 

15:58, 26 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
62
0
#Якшур-Бодья\n#Удмуртия\n#лес\n#нарушения\n#уголовное дело