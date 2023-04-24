По мосту через реку Вала в Удмуртии открыли движение для транспорта

Вавож. Удмуртия. В Вавожском районе 24 апреля открыли движение по низководному мосту через реку Вала. Об этом рассказал глава Вавожского района Олег Овчинников на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что 23 марта Гуляевский мост закрыли из-за подтопления. Теперь комиссия оценила послепаводковую ситуацию и обследовала объект.

В настоящий момент уровень воды в реке находится ниже моста. На объекте установлены перила, а также вправлены подъездные пути к нему.