По мосту через реку Вала в Удмуртии открыли движение для транспорта

Сейчас уровень воды находится ниже полотна моста.
Вавож. Удмуртия. В Вавожском районе 24 апреля открыли движение по низководному мосту через реку Вала. Об этом рассказал глава Вавожского района Олег Овчинников на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Напомним, что 23 марта Гуляевский мост закрыли из-за подтопления. Теперь комиссия оценила послепаводковую ситуацию и обследовала объект.
В настоящий момент уровень воды в реке находится ниже моста. На объекте установлены перила, а также вправлены подъездные пути к нему.