Аварийным состоянием жилых домов в Сарапуле заинтересовались в Следственном комитете России

Сарапул. Удмуртия. В Удмуртии организовали доследственные проверки в связи с публикациями в СМИ о ненадлежащем состоянии домов в Сарапуле. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по республике.

Напомним, поводом послужила информации о том, что в общежитии по улице Интернациональной в Сарапуле, где ранее обрушилась стена, проведён некачественный ремонт.

Жильцы общежития сообщают, что в местах общего пользования опасно находиться, поскольку вместо проведения надлежащего ремонта там установили для поддержки потолка брёвна с гвоздями, что не безопасно.

В другой публикации сообщается, что техническое состояние дома №39 по улице Карла Маркса в Сарапуле, признанного аварийным в 2021 году, представляет угрозу для проживающих в нём лиц.

Со слов жильцов дома, из-за постоянной сырости на стенах в квартирах имеется плесень, в подвале обвалился потолок и начинает проваливаться пол, существует угроза обрушения кровли, разрушается печь, печная труба в аварийном состоянии. При таких обстоятельствах органы власти не принимают мер к расселению дома.

В рамках доследственной проверки выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. С учётом полученных данных, им будет дана оценка по статье 293 УК России «Халатность».