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Лучшим муниципальным образованием Удмуртии в 2023 году стал Можгинский район

14:40, 23 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Лучшим муниципальным образованием Удмуртии в 2023 году стал Можгинский район
14:40, 23 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
79
0
#Можга\n#Удмуртия\n#награды\n#конкурс\n#рейтинг
Фото: vk.com (Александр Васильев)
79
0

Также он получил 550 тыс. рублей на реализацию трех проектов.

Можга. Удмуртия. Можгинский район получил звание «Лучшее муниципальное образование Удмуртской Республики в 2023 году». Об этом рассказал глава района Александр Васильев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Поздравляю нас всех! Искренне считаю, что наш район лучший из лучших», — заявил Александр Васильев. 

Также Можгинский район выиграл в конкурсе «Лучшие муниципальные проекты Удмуртской Республики» 3 сертификата на общую сумму 550 тыс. рублей. Эти деньги направят на реализацию трех проектов: создание туристического навигатора с единой культурно-исторической концепцией «Большеучинский дилижанс», благоустройство центрального сквера села Можга «Помнить. Ценить. Сохранять.» и создание арт–пространства «Культурный код «Куатьси».  

14:40, 23 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
79
0
#Можга\n#Удмуртия\n#награды\n#конкурс\n#рейтинг