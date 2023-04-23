Лучшим муниципальным образованием Удмуртии в 2023 году стал Можгинский район

Можга. Удмуртия. Можгинский район получил звание «Лучшее муниципальное образование Удмуртской Республики в 2023 году». Об этом рассказал глава района Александр Васильев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Поздравляю нас всех! Искренне считаю, что наш район лучший из лучших», — заявил Александр Васильев.

Также Можгинский район выиграл в конкурсе «Лучшие муниципальные проекты Удмуртской Республики» 3 сертификата на общую сумму 550 тыс. рублей. Эти деньги направят на реализацию трех проектов: создание туристического навигатора с единой культурно-исторической концепцией «Большеучинский дилижанс», благоустройство центрального сквера села Можга «Помнить. Ценить. Сохранять.» и создание арт–пространства «Культурный код «Куатьси».