Житель Ижевска в девятый раз поучаствовал в программе «Своя игра» на НТВ

Ижевск. Удмуртия. В эфир телеканала НТВ вышел новый выпуск программы «Своя игра» с участием ижевчанина. 22 апреля журналист из Удмуртии Евгений Кандаков сразился за победу в интеллектуальном шоу с двумя москвичами – Алексеем Сотниковым и Дмитрием Ивановым.

Как рассказал наш земляк ведущему программы Петру Кулешову перед началом состязания, в «Своей игре» на НТВ он участвует уже в девятый раз, и ему трижды удавалось одерживать победы в предыдущих программах.

Показанная 22 апреля игра держала зрителей в напряжении до последней секунды. Лидерство в скорости нажатия на кнопку для ответа и наибольшее количество очков на счету удерживал в первом раунде Дмитрий Иванов. Пытаясь его догнать, победитель предыдущего выпуска Алексей Сотников поначалу даже ушел в минус, допустив несколько ошибок. Евгений Кандаков взял несколько вопросов, но в целом к концу раунда сильно отставал от лидера, опередив лишь своего соседа слева по игровому пульту.

Во втором раунде игроку из Ижевска удалось ответить на несколько интересных вопросов, в том числе о мечети с часами в Хайфе и о кричавшем от реальной боли при съемках фильма «Андрей Рублев» Юрии Никулине. К концу отделения Кандаков имел 4 300 очков, на три сотни отставая от Сотникова и значительно уступая сохранившему лидерство Иванову с его 7 200 баллами.

Однако судьбу казалось бы побеждавшего Дмитрия в третьем раунде решил всего один вопрос-аукцион, на который он поставил все набранные очки – и проиграл. Снова вырваться вперед прежнему лидеру уже не удалось. Тем временем Евгений Кандаков упорно продвигался вперед. Особенно ему помогла тема о насекомых, в которой он дал несколько верных ответов, к концу третьего раунда почти догнав Алексея Сотникова по набранным баллам.

В финале, где игроки должны ответить на последний и, как правило, самый сложный вопрос, Иванов в связи с отрицательным счетом не участвовал. У Сотникова по результатам трех раундов было накоплено 7 600 очков, у Кандакова — 7 500. Тема, которую выбрали финалисты, называлась «Торговля». Необходимо было догадаться, работой какой машины привлекали жителей Владивостока к своему товару бизнесмены из Германии конца ХIХ века в вечернее время. Игрок из Москвы предположил, что хитроумные немцы установили возле торгового дома колесо обозрения. Ижевчанин выдвинул версию «машина для фейерверков». Увы, на самом деле речь шла о динамо-машине, которую приводили в действие паровым двигателем.

Триумф в итоге праздновал Алексей Сотников, сделавший ставку в 7 500 очков. Потеряв их из-за неверного ответа, он все равно сохранил на счету сотню, а вместе с ней и золотую мантию. Наш земляк поставил на кон все заработанные ранее баллы и полностью их лишился.

Кстати, Евгений Кандаков является сотрудником ИА «Сусанин». Нашему агентству он рассказал, что надеется продолжить участие в любимой передаче. По условиям игры, подавать заявку на очередную попытку можно не ранее, чем через год.

Программа «Своя игра» — адаптация американской телевикторины Jeopardy! («Рискуй!»). На НТВ передача выходит с 1997 года. Победитель получает денежную сумму, набранную по итогам ответов на вопросы ведущего из разных областей знаний, а также право участвовать в следующей игре.