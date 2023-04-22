В Удмуртии стартовал сезон посадки леса

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии объявили о старте нового сезона посадки лесов. В 2023 году в республике планируется высадить более 27 млн саженцев хвойных пород на площади свыше 10 тыс. гектаров, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Лесовосстановительные мероприятия проходят в рамках нацпроекта «Экология», рассказал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Денис Удалов.

«В этом сезоне мы приступили к работам по посадке леса в лучшие агротехнические сроки. Для этого осенью прошлого года мы заранее подготовили 5,3 тысячи гектаров почвы. Наши лесопользователи уже активно включились в мероприятия по лесовосстановлению – высажено уже 106 гектаров новых деревьев», — сообщил министр.

К текущему сезону в девяти питомниках «Удмуртлеса» выращено 20,2 млн саженцев хвойных пород. Еще 5 млн единиц посадочного материала подготовили предприятия-арендаторы лесных участков.

По словам главы регионального Минприроды, Удмуртия три года подряд перевыполняет установленные нацпроектом планы по восполнению лесного фонда. Внести свой вклад в экологическую повестку может любой желающий, массовые посадки деревьев с участием добровольцев стартуют в городах и районах Удмуртии с 17 мая.

Информация о датах и местах проведения экологических акций появится на официальном сайте и страницах Минприроды в соцсетях в ближайшие дни.