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Ижевский концерн «Калашников» приступил к перевооружению производственных мощностей

18:05, 21 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
Ижевский концерн «Калашников» приступил к перевооружению производственных мощностей
18:05, 21 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
299
0
#Удмуртия\n#Калашноков\n#оружие\n#модернизация
Фото: kalashnikovgroup.ru
299
0

Модернизация коснется, в том числе, производства беспилотников.

Ижевск. Удмуртия. Ижевский концерн «Калашников» приступил к переоснащению производственных мощностей. Модернизация коснется, в том числе, линий по выпуску БПЛА, сообщает пресс-служба предприятия.

Проект реализуется при поддержке Минпромторга России в рамках государственной субсидии. При освоении государственных средств акцент будет сделан на развитие мощностей и компетенций по беспилотным летательным системам, инструментальному производству и станкостроению.

Президент АО «Концерн «Калашников» Алан Лушников доложил о ходе выполнения инвестпроекта первому заместителю министра промышленности и торговли России Василию Осьмакову, который посетил завод «Калашников» во время рабочей поездки в Ижевск.

«Реализация проекта позволит не только увеличить объем выпускаемой продукции, но создаст новые рабочие места и, как следствие, улучшит условия труда на производствах завода», – отметил Алан Лушников.

18:05, 21 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
299
0
#Удмуртия\n#Калашноков\n#оружие\n#модернизация