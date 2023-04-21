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Основными дефектами гарантийных дорог в Удмуртии являются трещины

17:32, 21 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Основными дефектами гарантийных дорог в Удмуртии являются трещины
17:32, 21 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
106
0
#Удмуртия\n#дороги\n#разрушения\n#проверки
Фото: пресс-служба министерства транспорта Удмуртии
106
0

Специалисты уже осмотрели более 500 гарантийных объектов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии первые гарантийные проверки прошли на 523 дорогах. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

Специалисты уже осмотрели дороги в 27 муниципальных образованиях. На текущей неделе они начали проверять, как пережили зиму региональные дороги.

Самыми частыми выявленными дефектами являются трещины. Серьезные разрушения возникли в Воткинске на улице Азина и на мосту через реку Кизнерка. Подрядчик уже начал устранять дефекты за свой счет. Работы на улице Азина он должен завершить до 24 апреля, а на мосту — до 9 мая.

С проверкой 33 дорог специалистам помогли студенты региональных техникумов. Напомним, что учащихся решили привлечь к работе дорожных комиссий в марте 2023 года. Таким образом они могут проявить себя и получить практический опыт.

По плану гарантийные объезды продлятся до 31 мая. Каждый объект будет осмотрен по три раза. 

17:32, 21 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
106
0
#Удмуртия\n#дороги\n#разрушения\n#проверки